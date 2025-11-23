Енергетики закликают до ощадливого споживання електроенергії в години, коли вона є.

У понеділок, 24 листопада, віялові відключення електроенергії будуть застосовані по всій Україні. Про це повідомляє компанія "Укренерго".

Так, протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень побутових споживачів обсягом від 0,5 до 3 черг. Також протягом усієї доби буде обмежено потужність електроживлення промислових споживачів.

В "Укренерго" закликають до ощадливого споживання енергії в години її подачі. Також в компанії попереджають, що графіки можуть змінитися.

Оновлено о 19.42. Тим часом компанія ДТЕК почала публікувати погодинні графіки для окремих областей. Так, в Київській області завтра діятимуть наступні графіки:

Оновлено о 20.22. Графіки відключень світла для Дніпропетровської області у понеділок, 24 листопада.

Оновлено о 21.20. Графіки відключень світла для Одеської області у понеділок, 24 листопада.

Графіки відключень світла для міста Києва у понеділок, 24 листопада.

Графік відключень для Харківської області публікує пресслужба "Харківобленерго".

Графік відключень для Львівської області публікує пресслужба "Львівобленерго".

Ситуація в енергетиці

Як писав УНІАН, минулої ночі та вранці російська армія масовано атакувала Одесу та райони області безпілотниками. Окупанти цілили в об’єкти енергетичної інфраструктури.

За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, зафіксовано пошкодження об’єктів цивільного призначення. Зокрема росіяни влучили в об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури, там спалахнули пожежі, які згодом вдалося приборкати.

