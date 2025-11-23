У понеділок, 24 листопада, віялові відключення електроенергії будуть застосовані по всій Україні. Про це повідомляє компанія "Укренерго".
Так, протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень побутових споживачів обсягом від 0,5 до 3 черг. Також протягом усієї доби буде обмежено потужність електроживлення промислових споживачів.
В "Укренерго" закликають до ощадливого споживання енергії в години її подачі. Також в компанії попереджають, що графіки можуть змінитися.
Оновлено о 19.42. Тим часом компанія ДТЕК почала публікувати погодинні графіки для окремих областей. Так, в Київській області завтра діятимуть наступні графіки:
Оновлено о 20.22. Графіки відключень світла для Дніпропетровської області у понеділок, 24 листопада.
Оновлено о 21.20. Графіки відключень світла для Одеської області у понеділок, 24 листопада.
Графіки відключень світла для міста Києва у понеділок, 24 листопада.
Графік відключень для Харківської області публікує пресслужба "Харківобленерго".
Графік відключень для Львівської області публікує пресслужба "Львівобленерго".
Ситуація в енергетиці
Як писав УНІАН, минулої ночі та вранці російська армія масовано атакувала Одесу та райони області безпілотниками. Окупанти цілили в об’єкти енергетичної інфраструктури.
За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, зафіксовано пошкодження об’єктів цивільного призначення. Зокрема росіяни влучили в об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури, там спалахнули пожежі, які згодом вдалося приборкати.