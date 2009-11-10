Янукович радить Тимошенко припинити тринькати гроші держави

Лідер регіоналів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що кожна поїздка прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО в регіони, де є епідемія грипу, це в середньому півмільйона гривень з бюджету України.

«Якщо порахувати всі гроші, витрачені прем`єром на її вояжі з початку епідемії грипу, то за ці гроші можна було вже забезпечити ліками, принаймні, половину хворих грипом людей», - переконаний ЯНУКОВИЧ, слова якого цитує прес-служба Партії регіонів.

Лідер ПР вважає, що чим більше суєти і біганини по країні, тим більше паніки.

Він закликав ТИМОШЕНКО припинити «політичне знахарство», перестати тринькати державні кошти і підійти до вирішення проблеми системно і спокійно. «Замість того, щоб викидати гроші у прямому розумінні на вітер, (треба) передати їх лікарням і лікарям», - додав лідер ПР.