У Севастополі від 8 до 12 тисяч осіб можуть мати російський паспорт

У Севастополі з 425 тисяч жителів від 8 до 12 тисяч осіб можуть мати російський паспорт, заявив перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Владимир КАЗАРІН.

«Події в Осетії примусили багатьох думати на цю тему, і були заяви, що в Севастополі мала місце масова роздача російських паспортів. Я хочу офіційно сказати: це неправда. На жаль, у нас немає точних цифр», - зазначив чиновник в ході протокольної зустрічі з делегацією американських і європейських громадських діячів, працівників апарату Конгресу США і зарубіжних журналістів, передавав напередодні кореспондент УНІАН.

На думку КАЗАРІНА, «в українському законодавстві в цьому відношенні є «дірки». «За нашим законодавством, якщо людина приймає інше громадянство, наприклад, російське, він при його отриманні пише заяву, в якій обіцяє вийти зі старого громадянства. Там не написано, через скільки - через місяць або через 10 років», - сказав він.

«Абсолютно інакше, наприклад, в Узбекистані, і для нас ця проблема актуальна, тому що кримські татари з Узбекистану до нас їдуть. В Узбекистані ти спочатку вийдеш з узбецького громадянства, а потім ти одержиш в Україні українське громадянство. Тому, в Узбекистані неможливо виявитися громадянином одразу двох країн», - додав чиновник.

За твердженням представника керівництва міста, «на даний момент українська влада жорсткіше працює з російськими консульствами, всі генконсульства Росії одержали лист від МЗС України, в якому міністерство настійливо просить консульства при оформленні російського громадянства громадянам України повідомляти українську сторону, хто з українських громадян одержав російський паспорт. Але, чесно кажучи, це норма, яка може виконуватися тільки по доброму бажанню, імперативу вона не має для російських консульств».

Як підкреслив заступник голови міста, «всі думають про одну проблему: українці, які намагаються одержати російське громадянство. Але є друга проблема: росіяни, які бажаютьі одержати українське громадянство». І, як сказав він, «в результаті, практика показує, що багато російських офіцерів, закінчуючи службу, починають тут жити по українському громадянству. Я залишаю осторонь причини, по яких вони це роблять».

КАЗАРІН навів приклад: «Минулого року були звільнені в запас 4 заступники командуючого ЧФ РФ, і один виїхав жити до Москви, троє залишилися тут жити».