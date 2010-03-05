Москаль не повертається до Криму

Депутат Верховної Ради України Геннадій МОСКАЛЬ не повернеться на посаду заступника міністра внутрішніх справ - начальника кримського управління МВС, а залишиться працювати в парламенті.

«Указ ЯНУКОВИЧА - проста юридична формальність», - сказав МОСКАЛЬ, коментуючи появу документа, який відміняє указ Віктора ЮЩЕНКА, що зупиняє розпорядження уряду про його призначення на посаду в МВС.

«Конституційний Суд відкрив виробництво, але пізніше Кабінет міністрів сам звільнив мене з посади заступника міністра за моєю заявою. Тобто предмету судової суперечки більше немає. Навіщо завантажувати Конституційний Суд капризами ЮЩЕНКА? Що він розглядатиме? Порожній указ ЮЩЕНКА? Отже це закономірно, що ЯНУКОВИЧ його відмінив. Тепер КСУ зможе закрити виробництво. Тобто у мене, як і раніше, немає іншої посади, окрім посади народного депутата України», - заявив МОСКАЛЬ.

За його словами, указ ЯНУКОВИЧА свідчить про те, що в адміністрації президента проводиться ревізія старих нормативних документів. «Я так зрозумів, прийшла ЛУКАШ (перший заступник голови АП - представник президента в КСУ), і вона робить ревізію всієї тієї нісенітниці, яку наробив пан ЮЩЕНКО. Ті укази, які втратили актуальність, відміняються... У моєму випадку все зроблено юридично грамотно, бездоганно», - додав депутат, чий коментар розміщено на сайті «Народної Самооборони».

19 серпня 2009 року Кабінет міністрів призначив МОСКАЛЯ заступником міністра внутрішніх справ України - начальником міліції Криму.

МОСКАЛЬ суміщав роботу в міліції з роботою у Верховній Раді України (фракція «Наша Україна - Народна самооборона»).

Партія регіонів звинувачувала МОСКАЛЯ у порушенні законодавства. Той стверджував, що в силовому відомстві працює на громадських засадах і зарплату не одержує.

Тодішній президент Віктор ЮЩЕНКО указом від 1 лютого 2010 року зупинив дію розпорядження Кабміну про призначення МОСКАЛЯ. При цьому йдеться про документ уряду від 16 грудня 2009 року. ЮЩЕНКО також звернувся до Конституційного Суду з проханням перевірити конституційність розпорядження уряду.

3 лютого МВС поклало тимчасове виконання обов`язків начальника кримської міліції на Євгена БІДАШКА, який обіймає посаду першого заступника керівника главку МВС у автономії - начальника управління по боротьбі з організованою злочинністю.

1 березня Кабінет міністрів прийняв рішення про звільнення МОСКАЛЯ з посади.

5 березня ЯНУКОВИЧ скасував указ ЮЩЕНКА.