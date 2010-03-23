У міськради Ялти - новий секретар

Секретарем міської ради Ялти обрано представника Партії регіонів Сергія СЬОМІНА замість його однопартійця Олексія БОЯРЧУКА, який звільнений з посади у зв`язку з реєстрацією депутатом Верховної Ради України, повідомила прес-служба мерії.

Згідно з регламентом, секретаря обирали шляхом таємного голосування.

«Із 43 депутатів, присутніх на сесії, за кандидатуру Сергія СЬОМІНА проголосував 41 депутат, двоє - проти», - зазначили в мерії.

СЬОМІН - депутат міськради з фракції ПР.

22 березня Центральна виборча комісія зареєструвала 22 представників Партії регіонів, серед яких лідер ялтинської організації ПР БОЯРЧУК, депутатами парламенту замість «регіоналів», які склали мандати й перейшли на роботу в адміністрацію президента та уряд України.

СЬОМІН народився 14 жовтня 1957 року в Краснодарському краї.

У 1984 році закінчив Кубанський медінститут, спеціальність - лікар.

Працював в ялтинському пологовому будинку, лівадійській лікарні, фороській амбулаторії в Криму, останнім часом був головою правління об`єднання співвласників житлових будинків у селищі Меласс.

У 2007 році закінчив Тернопільський державний економічний університет, одержавши «червоний» диплом магістра держуправління.

Зараз здобуває третю вищу освіту в Запорізькому держуніверситеті за фахом «право».

У Партії регіонів перебуває з серпня 2003 року.

Одружений. Має двох дітей.