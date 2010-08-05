Що чекає Україну у зв'язку з кліматичними аномаліями

Через глобальне потепління Україну чекає підвищення інтенсивності і частоти кліматичних аномалій.

Національне агентство екологічних інвестицій працює над розробкою державної програми, яка оцінюватиме уразливість екосистеми і економічних секторів у зв`язку зі зміною клімату, а також розробляє адаптаційні заходи, повідомила під час он-лайн-конференції радник голови нацагентства Ірина ТРОФИМОВА.

За її словами, саме зараз оцінюється потенціал наукових установ різного підпорядкування, зокрема, національної академії наук і міністерства освіти.

"Після цього формуватиметься план наукових досліджень, - сказала ТРОФИМОВА. - Вже подано запит на гроші з майбутнього бюджету на проведення цих досліджень, оскільки саме держава має фінансувати такі програми".

Експерт проінформувала про існуючі ризики для України, пов`язані з глобальним потеплінням.

За її словами, в майбутньому посухи охоплюватимуть всю територію країни.

Екологи передбачають "розповсюдження нових хвороб сільськогосподарських рослин і шкідників, нашестя сарани і гусениць, інших комах, не типових для помірних широт, наприклад, богомолів", повідомила ТРОФИМОВА.

Окрім цього, слід чекати падіння родючості грунтів, загострення проблеми водозабезпечення південних і південно-східних регіонів України.

ТРОФИМОВА також прогнозує підвищення рівня захворюваності та смертності населення.

"Люди одержуватимуть теплові стреси, а комахи сприятимуть розповсюдженню малярії та інших тропічних хвороб", - застерігає експерт.

За її словами, також слід чекати підвищення рівня води Чорного і Азовського морів. Підвищаться процеси ерозії, абразії берегів, зникнуть лимани, через що великої шкоди буде завдано українським біосистемам.

За словами ТРОФИМОВОЇ, можливо зменшення продуктивності лісів і зміна їх сортового і видового складу.

Серед непрямих ризиків експерт назвала появу кліматичних біженців.

"Якщо життя в багатьох країнах, наприклад, в Індії чи Пакистані, стане абсолютне нестерпним, цілком імовірно, що у нас з`являться кліматичні біженці. Крім того, біженці можуть бути також і з Європи, де клімат теж стає не дуже придатним до життя", - сказала вона.