До кримськотатарського форуму хочуть залучити ОБСЄ або ООН

Форум з питання відновлення прав кримськотатарського народу і гарантування його безпеки і гарантій розвитку в Україні меджліс сподівається провести під егідою однієї з міжнародних організацій.

"Можливо, ОБСЄ, можливо, якоїсь структури ООН», - сказав лідер меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ журналістам в неділю в Сімферополі після курултаю - загальнонаціонального з`їзду.

"Щоправда, у нас вже були попередні домовленості з багатьма депутатами Європарламенту і президентом Парламентської асамблеї Ради Європи, з організацією непрезентованих в ООН народів, але ми вважаємо за більш доцільне (проводити форум) з якоюсь міжнародною структурою, під егідою цієї структури", - додав він.

Делегати курултаю підтримали ініціативу скликати форум, з якою 18 травня виступили учасники мітингу, присвяченого 66-м роковинам примусового переселення кримських татар до Середньої Азії і Сибіру.

Дата проведення форуму поки не відома. «Ми не визначили терміни. Необхідно провести підготовчу роботу», - сказав ДЖЕМІЛЄВ.

Співробітники НКВД 18-20 травня 1944 року провели депортацію за рішенням державного комітету оборони, підписаного керівником СРСР Йосипом Сталіним. Причиною виселення називалося дезертирство кримських татар з Червоної армії, співпраця з німецькими окупантами і розправа над радянськими партизанами. З Криму депортували близько 190 тисяч татар. Велику частину - до Узбецької РСР.

У роки Великої Вітчизняної війни з півострова виселили також кримських німців, вірмен, болгар і греків.

Масове повернення кримських татар до Криму почалося в кінці 1980-х років. З 1993-го в Криму 18 травня відзначається як День пам`яті жертв депортації.

У кримській автономії наразі мешкають 1,9 млн. осіб, з них понад 265 тисяч - кримські татари. Ще мінімум 100 тисяч воліли б повернутися до Криму.