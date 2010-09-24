Перукарів візьмуть на облік

В Україні формалізують поняття «ремісничої діяльності» і створять єдиний реєстр ремісників, пише тижневик «Коментарі:».

Кабмін вже схвалив концепцію законопроекту «Про ремісничу діяльність», а текст документу на базі цієї концепції має бути поданий уряду до 31 грудня 2010 року.

Як відзначають «Коментарі:», ініціатором документа виступила нещодавно створена неурядова організація Реміснича палата України (РПУ), з якою Держкомпідприємництва підписав договір про співпрацю. Президент РПУ Марина ПОПОВИЧ раніше очолювала профільну асоціацію власників салонів краси.

Як пояснили в РПУ, в Україні найбільша кількість ремісників (близько 35-40%) зайнято в будівництві і сфері побутового обслуговування - салонах краси, перукарнях, пральнях і хімчистках. Друга за величиною професійна група - ремісники, що надають послуги з ремонту, починаючи з телевізорів і закінчуючи автомобілями. І нарешті, до третьої групи належать фахівці харчової сфери, головним чином кондитери і булочники. На майстрів народних промислів (гончарів, вишивальниць, ковалів і т.д.) у статистиці припадає лише 2% від загальної чисельності ремісників.

Тобто, відзначає видання, під визначення ремісника, по суті, підпадає кожен підприємець, який виробляє кінцевий товар або надає послугу завдяки своїм спеціальним навичкам, інструментам та засобам малої механізації. За підрахунками РПУ, тільки серед зареєстрованих суб`єктів господарювання близько 850 тис. малих і середніх підприємств можна віднести до ремісничим.

Вигода для держави від створення реєстру ремісників очевидна, пишуть «Коментарі:», - поліпшення показників працевлаштування населення та збільшення податкових надходжень.