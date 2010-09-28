Лише 20% українців вважають професію вчителя престижною

Лише кожний п`ятий українець вважає професію вчителя престижною, свідчать результати телефонного опитування, проведеного Інститутом Горшеніна.

Звичайною професію вчителя назвали 42,2% громадян України. При цьому більше третини опитаних (33,1%) вважають цю професію не престижною, лише кожний п`ятий (19,7%) - престижною. Важко відповісти на запитання 5% опитаних.

Крім того, згідно з результатами опитування, майже половина українців (45,2%) задовільно оцінила якість освіти, що надається сучасною середньою школою. Чверть опитаних (24,9%) оцінили її як «хорошу», кожний п`ятий (19,4%) дав оцінку «погано» і лише 5,8% опитаних оцінили якість середньої освіти в Україні на «відмінно». Важко відповісти на це запитання 4,7% респондентів.

Більшість опитаних (65,5%) вважає, що Україна потребує реформи шкільної освіти. При цьому майже половина респондентів (45,4%) вважають, що така реформа швидше потрібна, а кожен четвертий (20,1%) - точно потрібна. Більш як чверть наших співгромадян (27,9%) не бачать необхідності у реформі шкільної освіти. З них 22,1% відповіли «швидше ні» на це запитання, 5,8% - «точно ні». Важко відповісти на це запитання 6,6% респондентів.

Більш як половина громадян України (64,0%) вважають, що держава не враховує відповідність отримуваної освіти міжнародним стандартам при внесенні змін до сфери шкільної освіти. З них більш як третина (39,8%) відповіли на дане запитання «швидше ні», близько чверті (24,2%) - «точно ні». Вважають, що держава враховує такий важливий чинник, 18,7% опитаних. З них 13,4% відповіли «швидше так» на це запитання, а 5,3% - «точно так». Важко відповісти на це запитання 17,3% респондентів.

Поздоровляти вчителів з професійним святом українці вважають за краще квітами (40,2%), грошима (36,7%) і кондитерськими виробами (28,4%). Кожний п`ятий опитаний (20,3%) вважає за краще дарувати парфумерію і косметику, 4,2% - алкоголь, 3,8% - дрібні побутові прилади. Варіант «інше» обрав кожен шостий українець (15,1%), а 11,2% респондентів заявили, що не мають наміру поздоровляти вчителів. Не визначилися з відповіддю на це запитання 4,3% опитаних.

Інститут Горшеніна провів опитування «День вчителя в Україні» з 25 по 27 вересня. Всього, згідно з випадковою вибіркою, було опитано 1000 респондентів віком від 18 років у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.