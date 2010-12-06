Янукович обіцяє розібратися з армією чиновників

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що у державному бюджеті на 2011 рік повинні бути значно скорочені видатки на утримання органів державної влади усіх рівнів, що стане можливим завдяки проведенню адміністративної реформи.

«Нам треба реформувати і модернізувати країну. Треба позбавлятися корупції. Треба приводити фінанси у порядок. Ви подивіться, яка армія чиновників у нас зараз, державних службовців. Наскільки зросли штати у кожному міністерстві, відомстві, місцевому самоврядуванні», - сказав ЯНУКОВИЧ в інтерв’ю телеканалу «Інтер».

Він зазначив, що чинна влада працює вже півроку над адміністративною реформою.

«Цей бюджет (на 2011 рік) повинен вже врахувати адміністративну реформу. Ми повинні значно скоротити державний апарат. Рішення будемо приймати у цьому році», - заявив президент.