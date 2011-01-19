Україна погодилася пустити "Лукойл" на чорноморський шельф

Кабінет міністрів України дав згоду на укладення договору про спільну діяльність між українським державним акціонерним товариством “Чорноморнафтогаз” і російською компанією “Лукойл” з розвідки і видобутку нафти і природного газу на шельфі Чорного моря.

Розпорядження №2361 розміщено на сайті уряду.

У документі зазначається, що рішення ухвалене за пропозицією Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Розпорядженням передбачається, що об`єктом спільної діяльності є розробка Одеського, Безіменного і Суботинського родовищ.

Частка ДАТ “Чорноморнафтогаз” у спільній діяльності повинна становити не менш як 50%, внеском “Чорноморнафтогазу” є геолого-економічна оцінка запасів нафти, природного газу і супутніх компонентів зазначених родовищ.

Внеском ВАТ “Лукойл” є фінансові ресурси, технології і устаткування, необхідні для дотримання параметрів, передбачених проектами з розвідки і видобутку нафти і природного газу на зазначених родовищах.

Підготовлений до підписання договір про спільну діяльність, говориться в розпорядженні, має бути поданий на узгодження уряду України.

Довідка УНІАН. ДАТ "Чорноморнафтогаз" входить до складу НАК "Нафтогаз України" і спеціалізується на розвідці та видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів. 100% акцій "Чорноморнафтогазу" перебувають в управлінні "Нафтогазу України".

В даний час на балансі "Чорноморнафтогазу" 17 родовищ, із яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ сьогодні становлять: з природного газу - 58,56 млрд. куб. м, з газового конденсату - 1231 тис. тонн, з нафти - 2530 тис. тонн.

ВАТ "Лукойл" - російська нафтова компанія. Компанії належать 6 нафтопереробних заводів у Росії й за кордоном: і Україні, Болгарії та Румунії. Їх сукупна потужність становить 14 млн. тонн нафти на рік.