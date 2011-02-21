Чи готові українці взяти додому бездомних тварин (опитування)

65,8% жителів великих міст України не готові підібрати на вулиці або взяти на утримання бездомну тварину, свідчать результати телефонного опиту, проведеного в лютому Інститутом Горшеніна.

Могли б узяти до себе бездомну тварину 31% респондентів. Важко відповісти на питання 3,2%.

Майже половина опитаних (49,0%) вважають, що могли б подавати підтримку організаціям, які займаються проблемами бездомних тварин. Негативно відповіли на це питання 42,7%. Важко відповісти 8,3%.

Також опитування показало, що більшість жителів міст-мільйонників (78,5%) вважають, що в цих містах існує проблема з бездомними тваринами. Не бачать такої проблеми 11,8% жителів великих міст. Важко з відповіддю 9,7% респондентів.

Велика частина опитаних (66,7%) вважає, що бездомні тварини представляють небезпеку для населення міста. Протилежну думку висловили 25,5% опитаних. Важко відповісти 7,8%.

Більшість громадян (62%) вважають, що людина, котра вигнала домашню тварину на вулицю, має нести за це адміністративну відповідальність. Вважають, що відповідальність за таку дію повинна бути кримінальною 12,6%, а 13,2% вважають, що потрібна інша форма відповідальності. Не вважають, що людина, котра вигнала домашню тварину, має нести за це якусь відповідальність лише 6,4% опитаних. 5,8% важко відповісти на дане питання.

Інститут Горшеніна провів телефонне опитування «Проблема з бездомними тваринами у великих містах» з 19 по 20 лютого. Усього, згідно з випадковою вибіркою, було опитано 1200 респондентів у містах-мільонниках: Києві, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Одесі і Львові, які репрезентують доросле населення України у віці від 18 років. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів, старше Погрішність репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.