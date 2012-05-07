Вишеградська четвірка виступає проти бойкоту Євро-2012 в Україні

Учасники саміту держав Вишеградської групи, яка об'єднує Польщу, Чехію, Словаччину та Угорщину, виступили проти бойкоту матчів фіналу чемпіонату Європи з футболу в Україні через справу екс-глави українського уряду Юлії Тимошенко, сказав глава польської держави Броніслав Коморовський на підсумковій прес-конференції саміту в неділю.

Польський президент назвав тему запланованого на наступний тиждень саміту глав держав Центральної Європи однією із важливих під час дискусій.

За словами Коморовського, незважаючи на брак згоди у справі зустрічі в Ялті, ніхто з учасників наради не є прихильником бойкоту матчів Євро-2012 в Україні, зазначає інтернет-представництво президента Польщі.

Він також сказав, що на ялтинському саміті 11-12 квітня планує закликати українську владу та опозицію змінити національне законодавство таким чином, аби унеможливити тюремне ув'язнення за «неправильні та, можливо, шкідливі» політичні рішення.

Коморовський сказав, що така можливість сьогодні є джерелом проблем України та поганого іміджу держави в Європі.

«Якщо така зустріч у Ялті відбудеться, то планую виступити з таким однозначним закликом до української влади та усіх політичних сил, в тому числі, тієї, лідером якої є Юлія Тимошенко», - заявив польський президент.

Президент Словаччини Іван Гашпарович, який брав участь у конференції, підтвердив свій намір взяти участь у саміті в Ялті, висловивши переконання, що Україна має шанс на прогрес в питаннях європейської інтеграції.

Президент Чехії Вацлав Клаус зазначив, що він не приїде на Ялтинський саміт в Україну, зауваживши, що Чехія не є безпосереднім сусідом українців, і тому чеська влада має інші інтереси.

Клаус додав, що з повагою ставиться до рішення глав Польщі та Словаччини в цій справі.

За даними канцелярії польського президента, новообраний президент Угорщини Янос Адор не взяв участь у саміті Вишеградської групи, оскільки він формально приступить до виконання обов'язків з 10 травня.

Про намір бойкотувати Євро-2012 в Україні заявила виконавчий орган Євросоюзу, Єврокомісія, а також представники урядів низки держав на чолі з Німеччиною, яка повідомила, що остаточне рішення буде ухвалено в залежності від рішень Києва щодо справи Тимошенко.