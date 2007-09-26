Рятувальники четвертий день шукають зниклого грибника

Сімферополь. 26 вересня. УНІАН. Четвертий день в Кримських горах рятувальники шукають зниклого грибника, повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в АРК.

Суботнім ранком 64-річний житель Сімферопольського району Криму пішов за грибами. Як розповів син грибника, його батько відправився у бік гори Демерджі і Долгоруківської яйли. «Коли до вечора він не повернувся, рідні запанікували. Прочекавши до ранку наступного дня, сім`я подзвонила рятувальникам», - розповіли рятувальники.

Шукати зниклого грибника відправилося 5 співробітників Кримської контрольно-рятувальної служби. Наступного дня сили, задіяні у пошуках, подвоїли: до контрольно-рятувальної служби приєдналися співробітники гірського пошуково-рятувального взводу МНС. У грибника, що заблукав був з собою мобільний телефон, але на дзвінки він не відповідає.