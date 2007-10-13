Навігаційно-гідрографічні об’єкти в Криму Росія утримує незаконно?

Севастополь. УНІАН. Вищий Господарський суд України 11 жовтня виніс постанову про незаконне утримання Міністерством оборони РФ 22 навігаційно-гідрографічних об’єктів, зокрема, маяків, у Феодосії, Ялті, Саках, Євпаторії та в інших місцях у Криму.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив лідер Всеукраїнської молодіжної громадської організації „Студентське братство” Олег ЯЦЕНКО.

За словами О.ЯЦЕНКА, „суд визнав необґрунтованими посилання представників російської сторони на необхідність дипломатичних переговорів для досягнення нових угод щодо статусу маяків. Суд постановив, що Міноборони РФ порушує уже існуючі угоди щодо Чорноморського флоту і незаконно утримує навігаційно-гідрографічні об’єкти у Феодосії, Ялті, Саках, Євпаторії, на західному мисі Тарханкут та в інших місцевостях Криму”.

Водночас О.ЯЦЕНКО заявив про неготовність органів влади України виконувати рішення судів про повернення кримських маяків, адже „аналогічні рішення місцевих судів щодо навігаційних споруд у місті Севастополі та Херсонській області не було реалізовано. І це при тому, що використання навігаційних об’єктів іноземними військовими прямо заборонено законом про умови допуску іноземних військових підрозділів в Україну”.

За словами голови „Студентського братства”, керівники Кабінету міністрів України, інших органів виконавчої влади, правоохоронних органів та Секретаріату Президента України „повторюють хибні та нав’язані російською стороною аргументи про необхідність вирішення статусу маяків не у судах, а в рамках дипломатичних комісій і підкомісій, які вже багато років не приносять жодного результату”.

Як додав О.ЯЦЕНКО, „Студентське братство” заявляє, що «зазначені органи влади відмовилися від виконання своїх безпосередніх функцій щодо здійснення передбаченої законом державної політики та контролю щодо діяльності в Україні Чорноморського флоту Росії, реалізації суверенітету і дії законодавства України на території Криму».

На думку О.ЯЦЕНКА, одним зі способів розв’язання вказаних проблем могло б бути створення парламентської слідчої комісії „для розслідування бездіяльності, службової недбалості представників виконавчої влади і правоохоронних органів України та невиконання рішень українських судів щодо повернення маяків у Криму”.