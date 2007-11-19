Сірка потрапляє у море, - Мінприроди

За результатами водолазного обстеження суховантажу «Ковель», яке затонуло під час шторму, встановлено, що воно має пробоїну борту, кришки двох трюмів зірвано, через що й власне сірка з трюмів судна під дією течії потрапляє у морське середовище.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінприроди, керуючись результатами водолазного обстеження судна.

При цьому, за інформацією, яку українська сторона отримала від російської, водолазне обстеження т/х «Нахічевань» виявило аналогічну ситуацію – течія повністю вимила сірку з трюмів через брак кришок трюмів.

Як вже повідомляв УНІАН, завідуючий лабораторією Кримської республіканської асоціації «Екологія і світ» Едуард БЕРЕЗОВСЬКИЙ зазначив, що сірка, що потрапила в море в результаті аварії сухогрузів, не така небезпечна для тварин, як нафта. «Елементарна сірка – достатньо інертний елемент, вона погано змочується водою, - повідомив він. – Вона навряд чи заподіє якусь серйозну шкоду».

Як повідомлялося, 11 листопада через шторм декілька сухогрузів і суден зазнали аварії в Керченській протоці, в результаті близько 6,8 тисяч тонн сірки й близько 1,3 тисяч тонн мазуту опинилися в морі. Мазут зараз збирають рятувальники.

Порушено кримінальну справу за фактом забруднення моря.

Зафіксовано масову загибель птах і риби в Керченській протоці.