Погода до суботи

Сьогодні у Криму без істотних опадів. Температура вдень 0-5° тепла, вночі від 0 до 7° морозу. Вітер південно-східний 7-12 м/с.

За прогнозами синоптиків, 22 листопада на території України буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах західних та північних областей ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у п’ятницю, 23 листопада, без істотних опадів. Вітер південний 15-20 м/с. Температура вдень 0-5° тепла, вночі 2-7° морозу.

На території України 23-24 листопада утримається мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах північних та західних областей ожеледиця.