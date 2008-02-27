Рух добровольців з 1 березня моніторитиме кінотеатри

Моніторинг українських кінотеатрів на предмет обов’язкового дублювання фільмів українською мовою розпочинає з 1 березня Рух добровольців «Простір свободи».

За словами ініціаторів акції, необхідність моніторингу викликана тим, що окремі фільми американського виробництва в Луганську, Харкові, Сімферополі та інших містах демонструються з російськомовним дубляжем. "Це відбувається всупереч рішенню Конституційного Суду та наказу Міністерства культури й туризму", - кажуть ініціатори акції.

Активісти «Простору свободи» відзначають, що "вищезгадані фільми, дубльовані російською мовою, не отримали прокатних посвідчень від Державної служби кінематографії". А закон передбачає за демонстрацію фільмів без прокатних посвідчень покарання кінотеатрів штрафами і конфіскацією виручки.

«Простір свободи» має намір фіксувати факти порушень законодавства в кінотеатрах і повідомляти про них державні органи для вжиття штрафних санкцій. У такий спосіб активісти руху мають намір відстояти право українців дивитися кіно українською мовою, а російських власників кінотеатрів привчити поважати закони країни, в якій вони роблять свій бізнес.

Довідка. Конституційний Суд у грудні 2007 року встановив, що у відповідності з Законом «Про кінематографію» іноземні фільми в Україні можуть демонструватися лише після їх дублювання, озвучення чи субтитрування українською мовою. Міністерство культури й туризму своїм наказом від 18 січня 2008 року встановило, що дублюватися, озвучуватися або субтитруватися мають оригінальні фільми (що позбавляє можливості обійти закон, наприклад, накладаючи українські субтитри на американський фільм, дубльований російською).

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