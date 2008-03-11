Одній з найкрасивіших жінок світу виповнюється 50 (фото)
10:22, 11 березня 2008Культура
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Кінозірка пройшла довгий шлях до слави
|Шерон Стоун. Фото Reuters
У кіно Стоун дебютувала 30 років тому: її помітив режисер Вуді Аллен і запропонував епізодичну роль у своєму фільмі. А на початку 90-х справжню славу актрисі приніс фільм "Основний інстинкт". З того часу вона зіграла в багатьох відомих фільмах, але зараз все більше часу присвячує сім`ї. Шерон Стоун виховує 3 прийомних дітей і активно займається доброчинністю.
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