Фотовиставка «Українська Повстанська Армія. Історія нескорених» відкрилась у Києві

Сьогодні у центральній будівлі Службі безпеки України в Києві відкрилася фотовиставка «Українська Повстанська Армія. Історія нескорених».

Як передає кореспондент УНІАН, виставка є спільним проектом СБУ та Центру досліджень визвольного руху за сприяння Українського інституту національної пам’яті.

На експозиції представлені понад півтисячі фотографій, документи з радянських і німецьких архівних джерел, внутрішні документи ОУН і УПА.

«Усі розсекречені документи з історії українського визвольного руху та його протистояння тоталітарному комуністичному режиму свідчать про те, що український визвольний рух мав антирадянську спрямованість та загальноєвропейське значення. Проте протягом багатьох десятиліть тема ОУН і УПА була предметом політичних спекуляцій та ідеологічного міфотворення з боку комуністичного режиму», – зазначив тимчасовий виконувач обов`язків голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, відкриваючи виставку.

Під час відкриття експозиції від імені колегії СБУ було нагороджено нагрудним знаком "Почесна зірка Служби безпеки України» сина головного командира УПА Романа Шухевича Юрія ШУХЕВИЧА, ветеранів УПА Мирослава СИМЧИЧА і Степана СЕМЕНЮКА.

Для широкого загалу виставка демонструватиметься з 2 червня у приміщенні Центру культури і мистецтв СБУ (вул. Ірининська, 6), а потім буде представлена в усіх регіонах України.