На картини українських художників XIX століття виник ажіотаж

На картини українських художників XIX сторіччя і 1940–1970-х років виник ажіотаж, який спричинив невиправдано високі ціни них. Про це в інтерв’ю тижневику „Коментарі” розповіла директор київської галереї „Боско” Наталія Лисенко.

– Галеристи-антиквари зараз починають розкручувати абсолютно всіх, навіть не дуже добрих художників і не дуже добрі роботи, – каже вона.

За словами Наталії Лисенко, за останні п’ять років ціни на українському арт-ринку зросли в середньому від 70 до 100% на рік. Якщо сім-десять років тому картину Миколи Глущенка чи Сергія Шишка можна було придбати за $1–5 тис., то сьогодні йдеться про сотні тисяч доларів.

Наталія Лисенко також стверджує, що ціни на київських аукціонах уже наздогнали світові. Наприклад, на весняних торгах картину Шишка «Пляж» продали за $120 тис., полотно Глущенка «Через ріку» – за $110 тис., роботу Кондратенка «Зимовий пейзаж із церквою» – за $130 тис.

Наталія Лисенко розповідає, що в Києві діє п’ять-шість великих аукціонів. – – Але аукціонів рівня Sotheby’s чи Christie`s немає і найближчим часом не з’явиться – у нас немає вдосталь предметів старовини та колекціонерів, здатних їх купити, – говорить вона. – Однак Україна є перспективним ринком для згаданих брендів. Про це свідчить той факт, що Christie’s і Sotheby’s проводять у нас передаукціонні покази робіт. Адже всім відомо, що багато наших колекціонерів (серед яких бізнесмени та політики) купують антикваріат на цих аукціонах. Хтось ввозить його сюди, хтось залишає за кордоном у банках.

На думку пані Лисенко, якщо Christie`s і Sotheby`s все ж відкриють в Україні свої представництва, це завдасть відчутного удару по місцевих аукціонах. – – – Клієнт туди обов’язково піде, адже це світові імена. Продавці також підуть, адже будуть упевнені, що там їхні предмети продадуть дорожче”, – стверджує вона.