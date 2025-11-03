Найближчими конкурентами китайського BYD стали Toyota та Volkswagen.

У жовтні українці придбали рекордну за останні 13 місяців кількість нових легковиків, яка становила 7,8 тисячі одиниць – це на третину більше, ніж торік, та на 14% більше порівняно з вереснем цього року. Такі дані наводять фахівці "‎УкрАвтопрому"‎.

Лідером на ринку став китайський BYD, який у 6,5 раза перевищив свої минулорічні результати. Найближчими його конкурентами стали японська Toyota та німецький Volkswagen.

ТОП-10 автомобільних брендів жовтня:

BYD − 1199 одиниць (+552%);

Toyota − 978 (+44%);

Volkswagen − 856 (+136%);

Škoda − 626 (+55%);

Renault − 494 (-37%);

Hyundai − 357 (+85%);

BMW − 302 (-24%);

Audi − 262 (+38%);

Zeekr − 259 (+131%);

Nissan − 196 (+1%).

Якщо казати про моделі, то найпопулярнішим автомобілем місяця став Volkswagen ID.Unyx. Усього з початку року в нашій країні реалізували 60,7 тисячі нових легкових авто − на 3% більше, ніж торік.

Найкращі моделі – що кажуть фахівці

Сьогодні велика кількість автовиробників пропонує електромобілі. Через це потенційному покупцю буває важко визначитися, на яку модель варто звернути увагу.

У BGR вирішили допомогти покупцям і назвали десятку найкращих електромобілів цього року, які перевершують усіх своїх конкурентів. Найкращим електромобілем 2025-го визнали BMW i4, який може похвалитися прекрасною керованістю і високим рівнем комфорту.

Також нагадаємо, що раніше британські спеціалісти назвали гарний електромобіль, який можна вигідно купити на вторинному ринку.

