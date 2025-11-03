У жовтні українці придбали рекордну за останні 13 місяців кількість нових легковиків, яка становила 7,8 тисячі одиниць – це на третину більше, ніж торік, та на 14% більше порівняно з вереснем цього року. Такі дані наводять фахівці "УкрАвтопрому".
Лідером на ринку став китайський BYD, який у 6,5 раза перевищив свої минулорічні результати. Найближчими його конкурентами стали японська Toyota та німецький Volkswagen.
ТОП-10 автомобільних брендів жовтня:
- BYD − 1199 одиниць (+552%);
- Toyota − 978 (+44%);
- Volkswagen − 856 (+136%);
- Škoda − 626 (+55%);
- Renault − 494 (-37%);
- Hyundai − 357 (+85%);
- BMW − 302 (-24%);
- Audi − 262 (+38%);
- Zeekr − 259 (+131%);
- Nissan − 196 (+1%).
Якщо казати про моделі, то найпопулярнішим автомобілем місяця став Volkswagen ID.Unyx. Усього з початку року в нашій країні реалізували 60,7 тисячі нових легкових авто − на 3% більше, ніж торік.
Найкращі моделі – що кажуть фахівці
Сьогодні велика кількість автовиробників пропонує електромобілі. Через це потенційному покупцю буває важко визначитися, на яку модель варто звернути увагу.
У BGR вирішили допомогти покупцям і назвали десятку найкращих електромобілів цього року, які перевершують усіх своїх конкурентів. Найкращим електромобілем 2025-го визнали BMW i4, який може похвалитися прекрасною керованістю і високим рівнем комфорту.
Також нагадаємо, що раніше британські спеціалісти назвали гарний електромобіль, який можна вигідно купити на вторинному ринку.