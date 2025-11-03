Президент США Дональд Трамп приніс із собою на інтервʼю роздруківку зі списком конфліктів, які вдалося завершити за його сприяння.
Під час розмови з інтервʼюеркою програми 60 minutes Трамп раптово вийняв із внутрішньої кишені піджака роздруківку та продемонстрував її. Це був твіт Держдепу США зі списком війн, які Трампу вдалося завершити за 8 місяців.
У списку згадали про конфлікти Камбоджі й Тайланду, Косово і Сербії, Конго та Руанди, Пакистану та Індії, Ізраїлю та Ірану, Єгипту та Ефіопії, Вірменії та Азербайджану, Ізраїлю й ХАМАС.
Миротворчі цілі Трампа - останні новини
Кілька днів тому Трамп вчергове заявив, що йому вдалося завершити вісім воєн. Він впевнений, що російсько-українська війна стане девʼятою, яку йому вдастся врегулювати.
"Я врегулював вісім воєн, і дев'ята наближається. Я вірю, що у війні між Росією та Україною це станеться", — сказав він під час спілкування з журналістами на борту Air Force One.
Згодом Трамп висловив переконання, що війна між Україною та Росією буде врегульована. Втім, він визнав, що недооцінив наскільки важким буде шлях до миру.