Американський лідер вирішив ілюстративно прокоментувати свою миротворчу діяльність.

Президент США Дональд Трамп приніс із собою на інтервʼю роздруківку зі списком конфліктів, які вдалося завершити за його сприяння.

Під час розмови з інтервʼюеркою програми 60 minutes Трамп раптово вийняв із внутрішньої кишені піджака роздруківку та продемонстрував її. Це був твіт Держдепу США зі списком війн, які Трампу вдалося завершити за 8 місяців.

У списку згадали про конфлікти Камбоджі й Тайланду, Косово і Сербії, Конго та Руанди, Пакистану та Індії, Ізраїлю та Ірану, Єгипту та Ефіопії, Вірменії та Азербайджану, Ізраїлю й ХАМАС.

Відео дня

Миротворчі цілі Трампа - останні новини

Кілька днів тому Трамп вчергове заявив, що йому вдалося завершити вісім воєн. Він впевнений, що російсько-українська війна стане девʼятою, яку йому вдастся врегулювати.

"Я врегулював вісім воєн, і дев'ята наближається. Я вірю, що у війні між Росією та Україною це станеться", — сказав він під час спілкування з журналістами на борту Air Force One.

Згодом Трамп висловив переконання, що війна між Україною та Росією буде врегульована. Втім, він визнав, що недооцінив наскільки важким буде шлях до миру.

Вас також можуть зацікавити новини: