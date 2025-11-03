Нова функція вже доступна всім користувачам після встановлення останньої версії додатку.

Відсьогодні, 3 листопада, у мобільному застосунку Monobank запустили нову функцію спільних карток, які дозволяють ділитися рахунком із близькою людиною.

Як повідомив співзасновник monobank у своєму Telegram-каналі Олег Гороховський, під карткою mono можна натиснути "Відкрити доступ", вибрати близьку людину, встановити ліміт витрат на місяць, після чого вона зможе витрачати гроші з вашого рахунку.

"Щоб усе було і зручно, і по закону, у отримувача доступу створюється унікальна картка з власним номером. Але баланс на ній спільний із вашим", - зазначив Гороховський.

Відео дня

За його словами, той, хто відкриває доступ, бачить усі витрати з картки, а той, кому відкривають - лише свої. Доступ до картки можна закрити будь-коли.

Зазначається, що нова функція вже доступна всім користувачам після встановлення останньої версії додатку.

monobank - останні новини

16 жовтня через запуск акції з пошуку лимонів у мобільному застосунку monobank стався частковий збій. Не працювали деякі функції, багато клієнтів не могли авторизуватися. Пізніше проблема була вирішена, але застосунок ще довго працював з перебоями.

У серпні повідомлялося, що Monobank почав розвивати власну мережу терміналів. Тоді повідомлялося про 1200 терміналів.

