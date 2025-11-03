Трамп і Путін можуть зустрітися на саміті Великої двадцятки.

Президент США Дональд Трамп міг би зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним наприкінці листопада під час саміту G20. Таку пропозицію висловив президент Фінляндії Александр Стубб, пише Yle.

Саміт G20 відбудеться 21-22 листопада в Йоганнесбурзі - найбільшому місті Південно-Африканської Республіки. ПАР стане першою африканською державою, яка прийматиме цей саміт.

Водночас ні Трамп, ні Путін не заявляли про намір приїхати на саміт.

Відео дня

Так, Трамп заявляв, що замість нього зустріч G20 відвідає віце-президент Джей Ді Венс. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков також заявляв, що Путін не планує особисто відвідувати саміт у ПАР, де його можуть затримати.

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, Дональд Трамп анонсував зустріч із диктатором Путіним у Будапешті. Точної дати він не назвав, однак сказав, що вона відбудеться найближчим часом.

Однак незабаром стало відомо, що саміт у Будапешті скасовано. Підготовку до нього поставлено на паузу після невдалої розмови між держсекретарем США Рубіо і міністром закордонних справ РФ Лавровим.

ЗМІ писали, що зустріч Путіна і Трампа не відбудеться в найближчому майбутньому, тому що РФ відмовилася від негайного припинення вогню в Україні.

2 листопада в кремлі заявили, що наразі потреби у зустрічі Трамп і Путіна для переговорів щодо України немає.

Вас також можуть зацікавити новини: