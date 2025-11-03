Відсьогодні на кордоні з Польщею усі мають пройти сканування паспорта та збір біометричних даних.

У звʼязку з впровадженням нової цифрової системи в’їзду та виїзду до Шенгенської зони можливе сповільнення пропуску громадян через пункти пропуску "Ягодин - Дорогуськ" та "Устилуг - Зосин".

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

"Починаючи з 3 листопада 2025 року, тобто відтепер, усі подорожні, які перетинатимуть кордон через зазначені пункти пропуску з польського боку повинні пройти першу реєстрацію на терміналі самообслуговування або у працівника прикордонної варти", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що це передбачає сканування паспорта та збір біометричних даних - фотографування та зняття відбитків пальців. При цьому для дітей до 12 років відбитки не потрібні.

Під час наступних в'їздів біометричні дані будуть звірятися з уже наявною цифровою інформацією Шенгену.

У Держмитслужбі попереджають, що впровадження системи на початку може призвести до збільшення часу, необхідного для контрольних процедур. Тому там рекомендують планувати поїздки з більшим запасом часу або обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску.

Слід зазначити, що раніше нові правила в'їзду були запроваджені на пунктах Краковець – Корчова, Грушів – Будомєж, Смільниця – Коростенко, Шегині – Медика, Нижанковичі – Мальховіце.

Зорієнтуватися допоможе спеціальна карта, яка відображає стан черг у пунктах пропуску на кордоні України.

Нові правила в’їзду в ЄС для українців

З 12 жовтня 2025 року Євросоюз змінив правила перетину кордону для українців та громадян інших країн, що не є членами ЄС. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко тоді відмітив, що процедура відбуватиметься постійно і стосуватиметься кожної людини при в’їзді та виїзді.

Впровадження нової системи декілька разів переносились, проте у вересні Польща запустила систему у тестовому режимі на польсько-українському кордоні. Через це в пунктах пропуску, зокрема, у Львівській області, утворилися величезні черги.

Вже з 28 жовтня на українсько-угорському кордоні на всіх пунктах пропуску запрацювала нова система в’їзду та виїзду - Entry/Exit System (EES), що передбачає збір біометричних даних.

Вас також можуть зацікавити новини: