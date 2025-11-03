Загроза зростає: Росія отримала вже шосту в цьому році партію винищувачів Су-35С (фото)

Су-35С може використовувати ракету класу "‎повітря-повітря"‎ великої дальності Р-37М.

Російська ОАК виготовила і передала Міноборони РФ нові літаки Су-35С в рамках виконання держоборонзамовлення. Про це корпорація повідомила у своєму Telegram-каналі.

Точну кількість винищувачів у новій партії не розголошують. На відеоматеріалах, опублікованих росіянами, можна побачити щонайменше два літаки.

За словами російських спостерігачів, йдеться про шосту партію Су-35С, переданих армії РФ цього року. Всього з урахуванням попередніх контрактів Повітряно-космічні сили Росії отримали з 2012 року до кінця 2024-го оціночно 135 серійних винищувачів Су-35С.

Довідка УНІАН. Су-35С є багатоцільовим винищувачем, який самі росіяни відносять до покоління 4++. Його створили на базі радянського Су-27. На Су-35 встановили два турбореактивних двигуни АЛ-41Ф1С та РЛС Н035 "Ірбіс".

Бойове навантаження літака становить 8000 кг. Серед іншого Су-35С може використовувати ракету класу "‎повітря-повітря"‎ Р-37М, дальність якої оцінюють у ≈200 км.

Російське авіабудування – інші новини

Раніше повідомлялося, що корпорація "‎Ростех"‎ цього року ‎поб'є рекорд‎ з випуску нових літаків, виготовивши значно більше машин, ніж у 2024-му. Самі росіяни визнають, що зростання стосується переважно випуску бойових літаків, таких як Су-35 і Су-34.

Водночас, виготовлення цивільних літаків стикається із великими перешкодами.

Минулого року повідомлялося, що РФ побудувала у 15 разів менше авіалайнерів, ніж планувалося. Серед головних проблем галузі – стрімке зростання ціни пасажирських літаків.

