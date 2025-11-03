Золото відреагувало на скасування Китаєм деяких податкових пільг: скільки коштує метал

Рішення Пекіна матиме прямий вплив на метал.

Золото утримується на рівні близько 4000 доларів за тройську унцію, а це 31 грам. На метал вплинуло рішення Китаю скасувати давню податкову пільгу для деяких роздрібних продавців, що може вплинути на попит на одному з найбільших у світі ринків дорогоцінних металів.

Видання Bloomberg пише, що золото з негайною поставкою подорожчало на 0,1% після падіння на 1% на початку торгів. 1 листопада Пекін оголосив, що більше не дозволятиме деяким роздрібним продавцям компенсувати податок на додану вартість під час продажу золота, купленого на Шанхайській золотій біржі та Шанхайській ф'ючерсній біржі, незалежно від того, продають його безпосередньо чи після переробки. Ця новина призвела до падіння акцій китайських виробників золотих прикрас.

У жовтні золото піднялося до рекордного рівня, підштовхнуте ажіотажним попитом з боку роздрібних покупців, але відтоді різко впало. Навіть після падіння ціни, як і раніше, вищі більш ніж на 50% з початку року. Очікується, що багато фундаментальних чинників, які сприяли зростанню, зокрема попит з боку центральних банків і попит на безпечні активи, будуть і далі впливати.

"Хоча попит на золото в Китаї зіграв незначну роль у рекордному зростанні ринку цього року, зміни в оподаткуванні в країні, яка є найбільшим споживачем золота, негативно вплинуть на глобальні настрої. Ця новина може виявитися дуже приємною для трейдерів та інвесторів, які сподіваються на більш глибоку корекцію після сплеску цін минулого місяця", - розповів директор з досліджень BullionVault Адріан Еш.

Зі свого боку аналітики Citigroup Inc. вказали, що зміна оподаткування "ймовірно призведе до того, що вся галузь підніме ціни, щоб покрити витрати".

За даними біржі Investing, станом на 10:02 за київським часом золото коштує 4037,85 долара за тройську унцію або 130,25 долара за грам.

Ціни на золото - останні новини

Цього року дорогоцінні метали демонстрували стрімке зростання. Від початку 2025 року ціни на золото зросли на 65% завдяки купівлі центральними банками та притоку коштів у біржові фонди.

Так, 20 жовтня метал сягнув піку в 4381,52 долара за унцію, після чого золото обвалилося. Серед чинників, що спричинили падіння ціни на золото, були перспектива торговельних перемовин між Китаєм і США, тривожні технічні показники та зміцнення долара.

