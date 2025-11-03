Лосось багатий на поживні речовини, але в нього є потужні конкуренти.

Лосось вирізняється винятковим поєднанням білка, омега-3 жирних кислот і вітамінів, які підтримують здоров'я серця, мозку та кісток. Однак інша холодноводна риба, така як сардини, скумбрія, оселедець і форель, не поступається лососю за вмістом омега-3, а деякі навіть перевершують його.

У статті для порталу marthastewart.com дієтологи розповіли, чи правда, що лосось корисніший за решту риби, і чим її можна замінити.

Чому лосось вважають суперпродуктом

Омега-3 - одна з багатьох причин, через які лосось отримав статус суперпродукту.

Відео дня

Згідно з дослідженнями, омега-3 необхідні для здоров'я серця, зниження рівня "поганого" холестерину й артеріального тиску, підтримки здоров'я мозку, поліпшення пам'яті та когнітивних функцій. Вони також важливі для здоров'я очей, допомагаючи зменшити синдром сухого ока, і для здоров'я суглобів, знижуючи ризик остеопорозу. Вони також допомагають зменшити запалення, допомагаючи при артриті та запальних захворюваннях кишечника, стверджується в наукових статтях.

Лосось також підтримує протизапальні механізми, допомагаючи зберігати м'язову масу, що особливо важливо з віком, каже дієтолог Крістен Лоренц.

Лосось також відомий як одна з найкорисніших риб завдяки високому вмісту вітаміну D, вітамінів групи B (B12, ніацину, B6) і астаксантину, каже дієтолог Ешлі Кофф.

Лосось також багатий на кальцій, селен і білок, які корисні для росту м'язів і здоров'я кісток. Крім того, білок насичує, що є перевагою для контролю ваги.

Інша корисна риба

Незважаючи на всі свої переваги, лосось не рекордсмен за вмістом омега-3. Йому складають конкуренцію скумбрія, оселедець, райдужна форель і сардини.

"Ці види риб багаті на омега-3 жирні кислоти і містять мало ртуті та інших забруднювальних речовин", - каже дієтолог Емілі Мітчелл. "Вони - чудовий вибір для тих, хто хоче підтримати здоров'я серця і мозку, зменшити запалення, урізноманітнити раціон харчування, багатий на омега-3, і поліпшити загальне самопочуття".

Мітчелл зазначає, що з усіх видів сардини виділяються, забезпечуючи організм кальцієм, вітаміном D і селеном, а також сприяючи здоров'ю кісток. Також у деяких дослідженнях було показано, що в скумбрії рівень омега-3 жирних кислот вищий, ніж у лососі.

Скумбрія, лосось і оселедець посідають перші місця в списку Національної бази даних з поживних речовин Міністерства сільського господарства США (USDA), а солона скумбрія - лідер за вмістом ДГК.

Який лосось кращий

"Дикий лосось має менше жиру і більше омега-3 жирних кислот, особливо ейкозапентаєнової (ЕПК) і докозагексаєнової (ДГК) кислот", - зазначає Мітчелл.

Водночас, хоча в лососі, як правило, менше важких металів, таких як ртуть, ніж, скажімо, в рибі-меч і великому тунці, проте він не безпечний з точки зору мікропластику, каже Кофф.

Крім того, за її словами, якщо раніше кориснішим вважався дикий лосось, то тепер якісний лосось, вирощений на фермі, визнається дослідниками настільки ж корисним, якщо не більше.

Раніше дієтологи пояснили, яка риба корисніша - лосось чи тунець.

Вас також можуть зацікавити новини: