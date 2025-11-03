У 'ПриватБанку' подешевшала валюта: курс долара і євро на понеділок

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,19 грн, а євро – 48,78 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" в понеділок, 3 листопада, знизився на 5 копійок і складає 42,10 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні впав одразу на 25 копійок і складає 48,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,50 гривні, а євро - за курсом 47,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" в понеділок залишився на попередньому рівні і становить 42,19 гривні. Курс євро при оплаті карткою 3 листопада різко знизився на 24 копійки і знаходиться на рівні 48,78 гривні.

Відео дня

Курс долара в Україні - останні новини

Нацбанк встановив на 3 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 41,89 гривні за долар. На сайті регулятора зазначається, що по відношенню до євро гривня також посилилася. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 48,41 гривні за один євро.

При цьому курс долара до гривні в банках 3 листопада знизився на 10 копійок і складає 42,10 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,70 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні впав на 8 копійок і складає 48,95 гривні за євро, а продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,15 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: