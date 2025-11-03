Завдяки проведеним ремонтним роботам, на більшій частині території України, щонайменше, до 16:00 відключень світла не буде.

В Україні щонайменше до 16:00 скасували графіки погодинних віключень світла та обмеження споживання електрики для промисловості, повідомили в Міністерстві енергетики.

Зазначається, що завдяки здійсненим аварійно-відновлювальним роботам українцям не будуть почергово відключати електроенергію до 16:00, а промисловості обмежувати споживання електрики. При цьому в енергетичному відомстві зауважили, що увечері погодинні відключення та обмеження для промисловості можуть повернутися.

"Повернення заходів обмеження прогнозується на період вечірнього піку споживання – з 16:00 до 22:00", - зазначається у повідомленні.

Відео дня

У відомстві також проінформували, що через атаки РФ на енергетичні об’єкти зафіксовані нові знеструмлення в кількох областях.

"Найскладнішою залишається ситуація на Донеччині", - додали в Міненерго.

Зазначається, що на пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Ситуація зі світлом в Україні - останні новини

Восени 2025 року Росія активізувала удари по українській енергетиці. Після чергової масованої ракетно-дронової атаки країни-бензоколонки 22 жовтня в окремих регіонах було запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії.

Ще на початку жовтня, після масованих атак ворога, графіки повернулися на Чернігівщину.

Як зазначив очільник "Укренерго" Віталій Зайченко, ворог прагне довести українську енергосистему до непридатного стану.

Вас також можуть зацікавити новини: