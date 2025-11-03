Фахівчиня пояснила, чому гриби можна їсти не всім.

В Україні науковці підтвердили існування кількох видів трюфелів — зокрема літнього (їстівного) та зимового, але один з видів має охоронний статус. Про це в інтерв’ю виданню "Главком" розповіла наукова співробітниця відділу мікології Інституту ботаніки НАН України Марія Шевченко.

За її словами, літній трюфель, який колись зростав у дубових і букових лісах на заході України, у лісостеповій зоні та навіть у Криму, практично зник через надмірний збір ще на початку XX століття. У 2021 році цей вид внесли до Червоної книги України.

Зимовий трюфель також поширений переважно у західних областях, однак поки що офіційно не має охоронного статусу. Водночас фахівці попереджають, що й він вже належить до рідкісних видів.

Шевченко зазначила, що за збір грибів, занесених до Червоної книги, передбачено невеликі штрафи — від 17 до 51 грн для громадян та від 425 до 850 грн у межах природно-заповідних територій. Водночас покарання застосовують рідко, адже довести факт збору саме рідкісних грибів майже неможливо.

"Важко зафіксувати такі порушення і довести в судовому порядку, що саме ця людина зібрала саме ці гриби. Уявіть, хтось із свідомих громадян викликав поліцію, але навряд чи поліція розбирається у видах грибів з Червоної книги. У нас система відстеження і покарання за збір грибів та рослин з Червоної книги, на жаль, не врегульована", - пояснила вчена.

Мікологиня також прокоментувала питання споживання грибів дітьми. За її словами, Міністерство охорони здоров’я не рекомендує давати гриби дітям до 12 років, людям із проблемами травлення, вагітним жінкам і літнім людям.

"Дійсно, у людини немає ферменту, який би перетравлював хітин, і це не залежить від віку. Власне, хітин не є проблемою – це інертна речовина, яка майже в такому самому вигляді, в якому її спожили, виводиться з організму", – пояснила науковиця.

Крім того, Шевченко прокоментувала популярні серед грибників чутки про так звану "чудодійну" маремуху — гриб із родини мухоморів, який нібито має лікувальні властивості. Вона зазначила, що маремуха, або мухомор сіро-рожевий, справді належить до умовно їстівних грибів і може вживатися лише після ретельного відварювання.

"Проте з цим грибом слід бути дуже обережними, адже його легко сплутати з надзвичайно отруйним мухомором пантерним", — попередила фахівчиня.

Водночас наукових підтверджень "цілющих" властивостей маремухи немає. Попри це, дедалі популярнішою стає тенденція до вживання червоного мухомора у мікродозах, яку прихильники називають способом "оздоровлення" чи "покращення самопочуття". Однак науковці застерігають: такі практики можуть бути небезпечними для здоров’я.

