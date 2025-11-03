Наступного року очікується дебют складаного Айфона, MacBook Pro з сенсорним OLED-екраном і нових пристроїв для управління "розумним будинком".

У 2026 році Apple відзначає своє 50-річчя і на честь цієї події, за даними журналіста Марка Гурмана, готує велике оновлення своїх гаджетів.

У першій половині року компанія представить MacBook Air на чипсеті M5, iPad Air з M4 і Face ID і iPhone 17e – бюджетний смартфон, який вперше оснастять Dynamic Island.

Навесні компанія також почне розвивати напрямок розумного будинку – з новим смарт-хабом і оновленою Siri "рівня ChatGPT", яка зможе підключатися до особистого контексту користувача, щоб бути більш персоналізованою.

Головною подією стане випуск складного iPhone, який стане частиною серії iPhone 18. Раніше Bloomberg передавав, що пристрій буде виконаний у форм-факторі "книжки", отримає чотири камери та "майже невидиму" складку в розкладеному стані.

Крім цього, компанія готує перехід на OLED-дисплеї для MacBook Air, iPad Air та iPad mini, а наприкінці 2026 року має дебютувати MacBook Pro із сенсорним OLED, чипом M6 і вирізом під камеру в стилі Dynamic Island.

Також Apple, за чутками, працює над бюджетним MacBook із процесором від iPhone. Ноутбук буде оснащений 12,9-дюймовим екраном і отримає стартову ціну ~600 доларів.

Тим часом Samsung готується до презентації свого першого смартфона з трьома екранами. Пристрій оснастять титановим корпусом, 10-дюймовим внутрішнім екраном і 200-Мп основною камерою зі 100-кратним зумом.

