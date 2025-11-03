Наразі у Європі триває вироблення механізму, який би дозволив передати ці гроші Україні.

Президент США Дональд Трамп не бере участі в обговореннях щодо подальшої долі заморожених російських активів, які можуть направити на "репараційний кредит" для України.

Про це він сказав журналістам під час польоту на борту Air Force One. "Європа і РФ ведуть переговори. Я в цих переговорах не беру участі", - сказав він.

"Репараційний кредит" для України: що відомо

Євросоз має намір використати заморожені російські активи для так званого "репараційного кредиту" для України. Проти виступає Бельгія, де зберігаються ці російські гроші. Влада країни боїться, що кремль спитає з неї за передачу активів. Щоб перекласти відповідальність, Бельгія вимагає від інших країн Євросоюзу взяти її на себе.

У зв'язку з цим вирішення долі "репараційного кредиту" затягується. Сьогодні видання Politico написало, що в разі невиділення цього кредиту, в України виникнуть великі проблеми, оскільки це потягне за собою заморозку допомоги від МВФ.

Європейські прихильники "репараційного кредиту", стверджують, що підтримка України з боку МВФ має вирішальне значення, і побоюються, що часу на те, щоб переконати інститут надати Києву новий кредит залишається все менше.

