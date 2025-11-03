Зазначається, що в сегменті зелені змінилися ціни на зелену цибулю і петрушку.

Ціни на овочі, фрукти та ягоди в Україні за тиждень знову змінилися. Зокрема, сезон реалізації огірків із місцевих теплиць добігає завершення, через що вони дорожчають практично щодня.

Аналітики проєкту EastFruit повідомляють, що нижня цінова межа овоча піднялася з 90 до 100 гривень. При цьому почала дешевшати ріпчаста цибуля. Ціни на овоч опустилися з 8-12 до 7-9 гривень за кілограм. А ось якісна морква подорожчала - верхня цінова межа піднялася з 10 до 12 гривень.

Четвертий тиждень поспіль дорожчають помідори. Тільки за останній тиждень ціновий діапазон розширився з 45-95 до 40-100 грн/кг. Водночас на тлі зростання пропозиції пекінської та цвітної капусти ціни на них почали знижуватися - з 20-30 до 15-25 грн/кг і з 33-37 до 30-35 грн/кг відповідно.

Крім того, почала зростати ціна на часник. За тиждень він подорожчав з 60-120 до 80-150 гривень за кілограм. При цьому зелена цибуля подешевшала з 195-205 до 145-160 грн/кг, а петрушка подорожчала з 95-105 до 125-135 грн/кг.

Фруктовий сегмент відзначився зниженням цін на яблуко - верхня цінова межа опустилася з 85 до 70 грн. При цьому слива почала дорожчати - нижня цінова межа піднялася з 20 до 30 грн.

Серед імпортних фруктів у більший бік змінилася вартість апельсинів - верхня цінова межа підскочила з 75 до 125 грн, подешевшали лимони зі 100-120 до 95-115 гривень за кілограм і розширився діапазон цін на мандарини з 70-95 до 45-160 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - прогнози експертів

Президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник зазначив, що часи низьких цін на яблука минули. За його словами, врожай яблук в Україні цього року кращий за минулорічний, тому ціни на цей фрукт будуть у середньому в межах 30-40 гривень за кілограм.

При цьому аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка зазначив, що ціни на молочні продукти найближчим часом можуть зрости на 4-5%. Також, за його словами, зараз дорожчають яйця через зниження несучості курей і подорожчання кормів. Експерти прогнозують, що цей продукт і надалі зростатиме в ціні.

