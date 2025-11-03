За словами аналітиків, надлишок пропозиції нафти на ринку компенсується геополітичними ризиками.

Ціни на нафту зранку 3 листопада продовжують зростання попри рішення ОПЕК+ збільшити у грудні видобуток нафти на 137 тисяч барелів на добу, повідомляє Reuters.

За даними порталу investing, станом на 10:12 за київським часом ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 27 центів, до 65,04 долара за барель. Американська нафта марки WTI подорожчала на 26 центів, до 61,24 долара за барель.

В ОПЕК+ 2 листопада домовилися збільшити видобуток на 137 000 барелів на день у грудні, але залишила незмінним обсяг видобутку нафти у першому кварталі 2026 року.

Відео дня

"Після грудня, з огляду на сезонність, вісім країн також вирішили призупинити збільшення видобутку в січні, лютому та березні 2026 року", - йдеться в заяві групи.

Керівник відділу досліджень сировинних товарів ING Уоррен Паттерсон зазначив, що рішення ОПЕК+ - визнання значного надлишку нафти на ринку, особливо на початку наступного року.

"Очевидно, що все ще існує велика невизначеність щодо масштабів надлишку, який буде залежати від того, наскільки руйнівними будуть санкції США для російського нафтового експорту", - додав він.

Глава відділу стратегії сировинних товарів RBC Capital Хеліма Крофт додає, що на обсяг надлишку сировини також впливають удари українських безпілотників по енергетичній інфраструктурі ворога.

Слід зазначити, що внаслідок систематичних ударів українських безпілотників по російським НПЗ "країна-бензоколонка" збільшувала експорт нафти, оскільки значна частина переробних потужностей не працювала.

Видання нагадує, що за підсумком жовтня ціни на нафту Brent і WTI впали більш ніж на 2%, знизившись третій місяць поспіль, а 20 жовтня досягли п'ятимісячного мінімуму через побоювання щодо надлишку пропозиції та економічні побоювання щодо мит США.

Разом з тим, опитані агентством Reuters аналітики в основному не змінюють свої прогнози щодо цін на нафту, оскільки зростання видобутку ОПЕК+ і слабкий попит компенсують геополітичні ризики для поставок, як показало опитування Reuters. За оцінками фахівців на ринку може бути від 190 000 до 3 мільйонів "зайвих" барелів на добу.

Ціни на нафту та санкції США проти Росії

31 жовтня ціни на нафту знижувалися на тлі поганої економічної статистики Китаю та збільшення постачання сировини від основних виробників. За підсумками жовтня, світові ціни на "чорне золото" зафіксували третє поспіль місячне падіння.

Разом з тим 22 жовтня США запровадили санкції проти російських нафтових гігантів "Лукойла" та "Роснефти", що потенційно може вплинути на котирування в перспективі.

Одразу після запровадження нових обмежень ціни на нафту підскочили на понад 2 долари за барель і 24 жовтня впевнено крокували до рекордного тижневого зростання за останні чотири місяці. Втім, після стрибка, котирування повернулися до падіння.

До того ж експерти Світового банку очікують, що ціни на нафту у 2026 році впадуть до п’ятирічного мінімуму з огляду на надлишок сировини на ринку.

Вас також можуть зацікавити новини: