На Золотому Леві-2008 покажуть 29 вистав, які підкорили театральний світ

З 11 по 19 жовтня у Львові пройде IX Міжнародний театральний фестиваль «Золотий Лев-2008». За ці дні на сценах п’яти найбільших театрів Львова покажуть 29 вистав. Глядачі зможуть побачити не лише постановки львівських театрів, а й вистави з Польщі, Вірменії, Таджикистану, Узбекистану, Росії, Грузії, Австрії, Румунії та інші, які об’їздили майже весь світ. Про це сьогодні, 22 вересня, йшлось під час прес-конференції, присвяченій «Золотому Леву-2008».

Розпочнеться фестиваль 11 жовтня театралізованим карнавалом. Далі у Львівському національному академічному театрі опери та балету ім. С. Крушельницької покажуть оперу Дж. Верді «Бал-маскарад». За словами засновника театрального фестивалю «Золотий лев» та директора і режисера Львівського духовного театру «Воскресіння» Ярослава Федоришина, в рамках фестивалю пройдуть також семінар режисерів, виставка молодих художників з Києва, тренінг литовського режисера для молодих акторів.

На відкритті та закритті фестивалю показуватимуть вуличні вистави. Зокрема, «Театр 8-го дня» з Польщі привезе свою виставу «Арка», яка вже об’їздила майже весь світ. Ярослав Федоришин зізнався, що на «Золотий Лев» привезуть найкращі вистави, які отримали вже світове визнання. Серед таких вистав: «Емігранти» Тбіліського державного академічного російського драмтеатру ім. Грибоєдова (Грузія-Голандія), Театр з Варшави МАКАТА покаже виставу «Бабариба», Лодзький театр – виставу «Майстер і Маргарита», Томський театр з Росії –«Не боюся Вірджинії Вулф», Батумський театр «Грузія» – «Нугзар і Мефістофель», театр «Воскресіння» зі Львова виставу А. Чехова «Вишневий сад». Та й це ще не всі вистави, які запропонують львів’янам.

«Привідкрию завісу і додам, що наступного року вуличний театральний фестиваль «Золотий Лев» святкуватиме 20-річчя і ми покажемо 8 найкращих вуличних вистав, які в попередні рокит отримали гран-прі. Та цього року в нас основний фестиваль закритого сценічного театру», – розповів Я. Федоришин.

Начальник управління культури і туризму Львівської облдержадміністрації Галина Дорощук розповіла, що «Золотий Лев» отримав визнання, як кращий наймасштабніший театральний фестиваль країни і Міністерство культури та туризму України надасть йому свою підтримку. На фестиваль також мають приїхати міністри культури та чиновники з п’яти країн.

Під час іноземних вистав глядачам запропонують синхронний переклад, а вартість квитків на всі театральні дійства коливатиметься від 20 до 100 грн.

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