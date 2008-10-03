У Києві відкривається фотовиставка ”Французьке кіно”

З 2 жовтня по 9 листопада у київському парку Шевченка відбудеться щорічна виставка журналу “Афіша” під назвою “Французьке кіно”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили організатори виставки на прес-конференції в УНІАН.

Старший редактор “Афіши” Олексій ТАРАСОВ зазначив, що виставка являє собою французьке кіно очима фотографів Кароль БЕЛЛАІШ та Фредеріка ПОЛЕТТІ, які є хронікерами журналу Cahiers du cinema. Зокрема, з 2 жовтня по 9 листопада просто неба в парку Шевченка можна буде побачити портрети Катрін ДЕНЬОВ, Фанні АРДАН, Ізабель ЮППЕР, Жюльєтт БІНОШ, Шарлотти РЕМПЛІНГ, Азії АРДЖЕНТО, Джейн БІРКІН та ще двадцяти зірок світового кіно.

Cahiers du cinema – французький журнал про кіно, який було засновано 1951 року в Парижі. Як кінокритики свої рецензії на його сторінках регулярно публікували Франсуа Трюффо, Жан-Люк ГОДАР, Клод ШАБРОЛЬ, Ерік РОМЕР – режисери, які згодом створили французьку “Нову хвилю”, впливовий напрям у світовому кінематографі.