«Гайдамаки» виступлять на головній сцені фестивалю Sziget

14 серпня 2009 року гурт «Гайдамаки» виступить на Головній сцені найбільшого та найпопулярнішого в Центральній та Східній Європі фестивалю Sziget. «Гайдамаки» – перший український гурт, запрошений на зіркову Main Stage після історичного виступу на ній Братів Блюзу 1998 року.

Про це УНІАН повідомили в перс-службі гурту.

Сьогодні ця сцена презентує кращі світові шоу визнаних у Європі виконавців, гуртів-володарів Греммі, золотих та платинових дисків, перших місць у чартах Billboard, щодня збираючи навколо себе 50 000 меломанів з усього світу. Популярні в Європі «Гайдамаки» гратимуть на одній сцені з The Prodigy, Armin van Buuren, Bloc Party, Faith No More, Paul Oakenfold, Placebo, The Offspring, Die Toten Hosen, Klaxons, Fatboy Slim та іншими гуру сучасності.

За словами розпорядників Sziget Festival рішення запросити «Гайдамаків» остаточно сформувалося після яскравого виступу гурту на EuroSonic Noorderslag – одному з найбільших світових експо популярної музики, що відбувся на початку року в центрі Ґронінґену, Голландія.

На відміну від попередніх років, переговори про виступ української команди йшли прямо з менеджментом гурту без посередництва представництв Угорщини в Україні. Але, не зважаючи на це, «Гайдамаки» вже планують акції для своїх прихильників, присвячені Sziget спільно з Посольством Угорщини, інформаційним бюро “Угорщина-туризм” і туроператором “Богемія Сервіс”.

Крім виступу на Sziget, що традиційно проходить на острові Обудаї серед Дунаю, майже в центрі угорської столиці, «Гайдамаки», The Prodigy, Nine Inch Nails та Tiesto попередньо зіграють на FelSziget Peninsula Festival у місті Тиргу-Муреш. Завдяки організаторам угорського Sziget, це місто щороку перетворюється на музичну столицю Румунії.

Днями ж «Гайдамаки» вирушили в тур п’ятьма країнами Європи. З 1 по 9 травня гурт виступить на голландському Bevrijdingsfestival, у клубі KTS – центрі альтернативної музики Фрейбурга, Німеччина, у швейцарському клубі Schuetzi Kulturzentrum, у великому музичному осередку Ґетеборґа Musikens Hus, Швеція, та на гучному ювілеї польської компанії Agorа, що наприкінці травня видає спільний альбом «Гайдамаків» з культовим польським гуртом Voo Voo.

Потужне шоу «Гайдамаків» у колоритному стилі “козак-рок”, створене за допомогою німецького продюсера гурту Kader Kesek та ще більше вдосконалене протягом зимового європейського туру, скоро побачать і почують Італія, Австрія та Канада. Гурт з нетерпінням чекає на зустріч і з українськими прихильниками.