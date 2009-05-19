До Києва їде Пітер Грінуей

До Києва вперше приїде всесвітньо відомий британський кінорежисер, письменник і сценарист Пітер Грінуей.

Пітер Грінуей особисто відкриє 29 травня перший Київський Міжнародний кінофестиваль своїм останнім фільмом «Рембрандт: Я звинувачую». Документальна стрічка присвячена картині Рембранта «Нічний дозор». У фільмі режисер пояснює задній план, контекст, змову, убивство й мотиви всіх 34 намальованих персонажів, які, об`єднавшись, таємно задумали вбивство.

Крім того, 30 травня у Великому залі Національного академічного театру ім. І. Франка відбудеться лекція Пітера Грінуея «Нові можливості», повідомили організатори проекту.

"Мені б хотілося назвати лекцію «Нові можливості», – розповів Грінуей. – Я вибиратиму кліпи, щоб продемонструвати низку можливостей в новому кіно, які включають багато різних проектів, що відносяться до кіно, телебачення, музеїв, колекціонування, інсталяцій і т д. – але всі вони наповнені дивовижної чарівності сучасної кіномови. Кіно померло! Хай живе вічно екран!".

Зазначимо, минулого року Грінуей привернув світову увагу до фрески Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря», яку він представив як відеоінсталяцію.

Як повідомлялося, 1-й щорічний Київський міжнародний кінофестиваль (КМКФ) відбудеться з 29 травня по 3 червня 2009 року. Президентом КМКФ є видатний український актор Богдан Ступка.

***Пітер Грінуей – один з найсуперечливіших режисерів і сценаристів. Він працював монтажером фільмів у 1960-х і 1970-х роках у Британському Центральному Офісі Інформації і тоді ж використовував устаткування центру для створення своїх власних короткометражних фільмів.

До 1978 року його короткі, оповідні фільми й документальні стрічки привернули міжнародну увагу й зібрали безліч призів.

Перший художній повнометражний фільм «Контракт художника» став визнаним критиками дебютом, а потім послідували «Зед і два нулі» (1985), «Живіт архітектора» (1987) і «Відлік утоплеників» (1988). Його наступний фільм «Кухар, злодій, його дружина і її коханець» (1989), зроблений в жанрі чорної комедії, був надзвичайно суперечливим для свого часу.

Грінуей відомий своєю відмовою від звичного оповідного кіно і створенням унікального кінематографічного стилю, більше схожого на мистецтво живопиши.

Сам режисер – художник за освітою – признається, що йому цікаво передавати ідеї картинками, а живопис і література цікавлять його значно більше за саму режисуру.

Кореспондент.net