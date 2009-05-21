Зі світу по нитці для Мистецького арсеналу - що думають експерти

Експерти вважають, що тимчасове експонування творів українських музеїв у «Мистецькому арсеналі» було б корисним для їхньої популяризації.

"Чи так уже погано, якщо музеї передадуть частину предметів зі своїх фондів на тимчасове чи постійне зберігання у "Мистецькому арсеналі"?". З таким питанням тижневик «Коментарі:» звернувся до кількох музейних експертів.

На думку Владислава ПІОРО, начальника інформаційно-аналітичного відділу Українського центру розвитку музейної справи, тимчасове експонування творів у «Мистецькому арсеналі» було б корисним для їхньої популяризації. На такому загальнонаціональному майданчику музеї України могли б представити предмети, що їх вони з тих чи інших причин не можуть експонувати у себе. Річ у тім, що українські музеї для відкритого огляду в кращому разі виставляють 5-10% своїх експонатів. Загалом же державний музейний фонд налічує близько 12 млн. пам’яток.

«Але тут важливий продуманий підхід, адже цінністю будь-якої музейної колекції є її неподільність», - зауважив експерт.

Заступник генерального директора Національного художнього музею України Марина СКИРДА дивується, що ініціатори створення «Мистецького арсеналу» спочатку взялися за будівництво, а вже потім замислилися над тим, чим наповнювати новий музей, хоча все слід було б робити навпаки. «А кожний музей — це передусім колекція, під неї будується його приміщення», - зазначила вона.

До того ж у випадку з «Мистецьким арсеналом» не на користь цієї установи спрацьовує негативний досвід співпраці музейників з вищими ешелонами влади, пишуть «Коментарі:».

«Поки що ми не можемо досягти з владними структурами такого рівня співпраці, щоб усе робити за законом. Ми тимчасово передаємо їм які-небудь речі, а потім роками не можемо не лише одержати їх назад, а й прийти і подивитися, в якому стані вони зберігаються. А відповідальність за них зрештою лежить на головному зберігачі, себто на нас», - пояснила М.СКИРДА.

За даними Міністерства культури, в Україні діє 445 державних та комунальних музеїв, до яких входять 94 філії та 689 відділів (секторів), що не мають статусу юридичної особи, але є автономними музеями. Більшість музеїв розташовано в приміщеннях, де неможливо зберігати фонди. Через брак коштів музейні предмети з різних причин не експонуються та вимагають реставрації.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня заступник голови ВР України Микола ТОМЕНКО заявив, що кожен керівник відомих українських музеїв отримав листа від міністра культури Василя ВОВКУНА, в якому йдеться про те, що вони повинні надіслати списки відібраних експонатів з їхньою атрибуцією та фотографіями для передачі в «Мистецький арсенал». За словами М.ТОМЕНКА, на практиці це виглядає таким чином: до музеїв приїздять радники та помічники міністра культури, які вибирають найцінніші експонати і, вказуючи на «генеральну лінію Президента та міністра», вимагають передати їх до майбутньої колекції «Мистецького арсеналу».

У відповідь Міністерство культури і туризму заявило, що музейні предмети з фондів діючих українських музеїв відбираються до “Мистецького арсеналу” лише для тимчасового експонування на виставці "Древо України" і про передачу на постійній основі не йдеться.