Вайдель попередила Путіна, що "не слід випробовувати терпіння Дональда Трампа".

Глава проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель несподівано обрушилася з критикою на лідера РФ Володимира Путіна. Вайдель засудила провокації РФ у повітряному просторі країн НАТО і закликала Путіна до "стриманості", пише BILD.

"Я вважаю, що і Росія повинна поводитися деескалаторно, не порушувати повітряний простір НАТО і не тестувати [натівські] системи ППО", - сказала Вайдель.

Вона заявила, що такі дії Росії підривають мирні зусилля президента США, попередивши, що "не слід випробовувати терпіння Дональда Трампа. Не слід також давати йому втратити обличчя в його мирних зусиллях".

Вона також наголосила, що такі дії можуть призвести до подальшої ескалації і будуть "стійко завдавати шкоди відносинам між Росією і США після мирних ініціатив американського президента".

Провокації РФ у Європі

22 вересня в Копенгагені через загрозу безпілотників призупинив роботу місцевий аеропорт. Раніше росіяни здійснили провокацію в небі над Естонією. Три літаки РФ перетнули повітряний простір країни і перебували там протягом 12 хвилин.

Колишній верховний головнокомандувач НАТО Джеймс Ставрідіс заявив, що такими провокаціями Путін має на меті три цілі - отримати тактичне уявлення про відповідні дії Альянсу; скоротити кількість літаків, які наразі захищають Україну; і внести розбіжності в Альянс з приводу того, наскільки агресивно реагувати на російські літаки.

