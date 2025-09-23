За словами сенаторки, Путін не буде нічого робити, поки на нього не чинитимуть тиск.

Російський диктатор Володимир Путін перетнув уже сім "червоних ліній", поставивши американського президента Дональда Трампа і США в незручне становище. Про це заявила сенаторка Джинн Шейхін у кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у коментарі для Axios.

"Президент Трамп дозволив йому (Путіну - УНІАН) зганьбити не тільки себе, а й Сполучені Штати", - сказала вона в розмові з журналістами.

Сенаторка вважає, що США повинні вжити рішучих заходів, щоб змусити Путіна припинити війну проти України.

Відео дня

"Ми повинні послати Володимиру Путіну чіткий сигнал, що з ним покінчено. Він повинен покласти край цьому конфлікту, він повинен покласти йому край зараз", - додала вона.

Шейхін нагадала, що 15 серпня Трамп зустрівся з Путіним на Алясці. За її словами, цей саміт не приніс жодної користі.

"Путін не буде нічого робити, поки на нього не чинитимуть тиск. Він розуміє тільки силу, і Сполучені Штати повинні це продемонструвати", - підкреслила сенаторка.

Трамп пообіцяв захищати країни Європи від Росії

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що захищатиме європейські країни від можливих дій Росії. Його слова прозвучали після останніх порушень повітряного простору країн-членів НАТО російськими літаками і дронами.

Коментуючи події в Естонії Трамп наголосив, що Сполученим Штатам "це не подобається".

Вас також можуть зацікавити новини: