У шоу з'явиться Сем Бріджес, але історія буде оригінальною.

Хідео Кодзіма представив на презентації Beyond the Strand дебютний трейлер аніме за Death Stranding. Адаптація отримала підзаголовок Mosquito.

У трейлері показано, як Сем Бріджес бореться з невідомим персонажем у масці. Незважаючи на появу головного героя оригінальної гри, сюжет аніме буде повністю оригінальним.

Сама історія розповість про героя, який може щось забирати, як комарі п'ють кров, звідси і назва Mosquito.

Відео дня

Режисером шоу став Аарон Гузіковський, відомий за серіалом "Виховані вовками" та фільмом "Контрабанда" з Марком Волбергом.

Нагадаємо, що крім аніме, за Death Stranding готується ще й повнометражний фільм. Режисером стане Майкл Сарноскі, відомий за трилером "Свиня" і "Тихе місце: День перший".

Крім того, нещодавно сам Хідео Кодзіма розповів, чого чекати від фільму за Death Stranding. Геймдизайнер ніколи не задумував свій проєкт як фільм, тому йому самому цікаво поглянути, що вийде.

Раніше ми розповідали, що Хідео Кодзіма показав подробиці відразу двох нових ігор. Його нові проєкти Physint і OD обзавелися трейлерами, постерами, а також списком деяких акторів.

