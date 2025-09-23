За словами Плетенчука, загарбники більше турбуються за свої об’єкти у Криму.

Російські окупанти тимчасово окупований Крим захищають краще, ніж свою столицю та НПЗ, виробництво яких дуже важливо для економіки РФ. Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив речник військово-морських сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук. Зокрема його попросили уточнити, яких пріоритетів тримаються загарбники при розташуванні систем ППО.

За словами військового, попри те, що вся "велич" РФ базується на нафті, обʼєкти в Криму захищають значно краще, ніж НПЗ та навіть Москву.

"Давайте просто подивимося новини, скільки було прильотів на території безпосередньо Москви. І беремо той самий Крим. На території Криму тимчасово окупованого теж прильотів достатньо, але все ж таки вони там відбуваються, між іншим. Тому, звісно, бачимо, які у них пріоритети. Тому "нафтянка" на якій базується велич РФ – не у такому пріоритеті…", - сказав Плетенчук.

Вибухи у Криму - подробиці

Як писав УНІАН, росіяни дуже щільно охороняють свої військові об’єкти, які розташовані на території тимчасово окупованого Криму. Однак Силам оборони все ж таки вдається "дотягнутися" до цілей на півострові.

Зокрема, за даними ЗМІ, унаслідок атаки українських дронів у ніч на 21 вересня пошкоджено об'єкти ППО і військову інфраструктуру окупантів.

Так, два дрони вдарили по автоколоні мобільного пункту 31-ї дивізії ППО в районі села Волочаївка в Роздольненському районі та знищили радіолокаційну установку. Також безпілотник пошкодив ЗРПК "Панцир-С1" у районі села Донське Сімферопольського району, а біля села Вітіно Сакського району, ймовірно, внаслідок ракетного удару, - будівлі казарми, клубу, навчального корпусу та їдальні 31-ї дивізії.

