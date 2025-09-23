Працюватиме локація до кінця жовтня 2025 року.

У дендропарку "Добропарк" під Києвом відкрилася масштабна осіння гарбузова локація.

Як зазначається на сторінці парку в Facebook, цього року для відвідувачів там облаштували кілька інсталяцій:

будиночок із гарбузів;

гарбузові пірамідки, вози та інші тематичні декорації;

різнобарвні хризантеми;

тюки з сіном, осінній декор і зони для відпочинку.

При цьому гостям радять відвідувати "Добропарк" як вдень, так і залишатися на вечір, щоб зробити теплі фото на заході сонця та побачити, як на локації запалюються сотні вогників.

Як відвідати "Добропарк"

Дендропарк "Добропарк" розташований в селі Мотижин за 29 кілометрів від Києва по Житомирській трасі.

Доїхати до парку можна маршрутками номер 373, 375 та 711 від станції метро "Житомирська".

Вартість квитків до парку для дорослих становить 400 гривень, для дітей та пільговиків – 300 гривень.

Парк працює щодня з 10:00 до 20:00.

Куди ще піти у Києві восени

Як повідомляв УНІАН, раніше на Співочому полі у Києві відкрилася традиційна осіння виставка хризантем. Цьогго року вона отримала назву "Знаки Зодіаку", а відвідати її можна буде до 26 жовтня 2025 року.

Також цього року, як і минулого, багато хризантем висадили у столичному Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України.

Крім того, чудовими локаціями для осінніх прогулянок у Києві є "Музей просто неба у Пирогові" та парк "Феофанія".

