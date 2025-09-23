Вчені понад десять років намагалися пояснити походження цих кратерів.

Вчені, схоже, нарешті розгадали таємницю гігантських газових кратерів, виявлених у Західному Сибіру. Ці кратери, що були вперше виявлені на півостровах Ямал і Гидан у Західному Сибіру в 2012 році, можуть досягати глибини 50 метрів, викидаючи ґрунт і лід на сотні метрів у повітря.

Як пише Independent, учені понад десять років намагалися пояснити походження цих кратерів, висуваючи різні теорії - від падіння метеоритів до вибухів природного газу. Однак жодна з версій не давала адекватного пояснення їхньої появи саме в цьому районі Сибіру.

"Кратери досі було виявлено тільки на півостровах Ямал і Гидан, що дає змогу припустити, що деякі особливості цього регіону можуть спровокувати їхнє утворення тільки тут, а не деінде у великому арктичному поясі вічної мерзлоти", - йдеться в новому дослідженні, опублікованому в журналі Science of the Total Environment.

Так, нове пояснення враховує фактори, унікальні для двох півостровів - їхні величезні запаси газу та прискорене потепління через зміну клімату.

Згідно з цією теорією, кратери утворюються, коли газ і тепло піднімаються з глибини землі, при цьому тепло розтоплює верхній шар вічної мерзлоти, роблячи його тоншим. Газ піднімається і нарощує тиск, тоді як потепління клімату ще більше відтаює вічну мерзлоту, спричиняючи вибухове обвалення ґрунту й утворення великої воронки.

Водночас учені вважають, що багато кратерів можуть бути приховані від очей, оскільки вони швидко заповнюються водою і брудом, що робить їх схожими на озера, які утворилися з льоду, що тане.

Раніше вчені через майже півстоліття розгадали джерело дивного шуму в Тихому океані. Джерелом став експеримент із глибоководного видобутку корисних копалин, проведений 1979 року. Після завершення робіт регіон почав "відлунням відгукуватися" на звуки машин. Хоча техніки вже давно немає, шум залишився.

