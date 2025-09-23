РФ відправила під Покровськ елітний підрозділ 'Рубікон': військовий розкрив його цілі

З вересня на напрямку проглядається динаміка з нарощенням штурмів ворога.

На Покровському напрямку діє елітний підрозділ РФ "Рубікон", який зараз зосередився на спробах порушити логістику Сил оборони України.

Про це сказав старший офіцер комунікації 59 ОШБр БпС "Степові хижаки" ім.Якова Гандзюка Тарас Мишак в ефірі Київ24.

Він зазначив, що ворог завжди здійснював спроби порушити логістику українських оборонців, однак зараз це відбувається особливо інтенсивно.

Відео дня

"Останні місяці два в нашій смузі відповідальності працює підрозділ "Рубікон" російський. Це достатньо небезпечний, досвідчений підрозділ безпілотних систем. І вони створюють дуже багато труднощів саме в плані логістики. Тобто їхня ціль – вони навіть не стільки працюють по передньому краю, як залітають в наш тил і намагаються вибивати логістику", - сказав військовий.

За його словами, якісь речі у забезпеченні, які буквально ще рік тому були звичайною рутиною, будденістю, зараз мають ретельно продумуватись, готуватись.

"Зараз це фактично спецоперація. Тобто треба продумувати, треба проглядати небо, РЕБи і всілякі різні засоби виявлення дронів, рухатись непомітно, намагатись змінювати маршрути. Тобто все це ускладнюється", - розповів Мишак.

Водночас зауважив, що наші оборонці так само ускладнюють логістику окупантів.

"Ми так само працюємо на цьому напрямку, залітаємо їм в тил, нищимо їхню техніку і так само ускладнюємо їм цю компоненту", - підкреслив він.

Щодо загальної динаміки активності ворога на напрямку Мишак сказав, що зараз є динаміка зростання штурмових дій ворога.

"Приблизно в серпні у нас було певне затишшя. Тобто липень, серпень було відносно тихіше. Були дні і навіть тижні, коли росіяни взагалі не штурмували, при цьому, звісно, обстріли і їхні дрони продовжували літати, обстріли продовжувались і удари авіацією так само. А зараз вони трохи нарощують ці спроби. Тобто з кінця серпня-початку вересня вже стабільно кожного дня вони намагаються штурмувати, намагаються просуватися. Це не є надзвичайна динаміка, яка була зокрема весною, коли були масовані спроби їхні і дуже складно було. Зараз це не так сильно, але динаміка зростає", - каже військовий.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня начальниця відділення комунікацій 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України Світлана Резван розповіла, що росіяни перекинули на Покровський напрямок свій дроновий підрозділ "Рубікон", який вони вважають одним з найефективніших і котрий застосовують на найскладніших для них ділянках фронту.

За її словами, цей підрозділ застосовує певну тактику, яка дозволяє посилювати інтенсивність своєї роботи. Зокрема починають навчати бійців інших підрозділів, які перебувають у цій смузі, а потім формують з них нові тактичні групи з дронщиків.

Резван також сказала, що на Покровському напрямку ворог багато застосовує дронів-"ждунів".

Вас також можуть зацікавити новини: