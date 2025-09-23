Конкурент iPhone 17 Pro отримає один з найбільш просунутих дисплеїв на ринку.

Майбутній флагман Galaxy S26 Ultra від Samsung отримає просунутий OLED-екран M14, який може встановити новий стандарт для смартфонів. Про це повідомляє корейське видання ETNews.

Очікується, що смартфон перейде з OLED M13 на OLED M14. При цьому S26 Pro і S26 Edge залишаться з дисплеями минулого покоління M13. Вони менш яскраві та ефективні.

Інсайдери очікують, що з M14 новий флагман Samsung отримає:

помітно вищу яскравість;

знижене енергоспоживання і збільшений час автономної роботи;

підтримку технології Color Filter on Encapsulation (CoE), що зменшує відблиски та підвищує світлопропускання. Це перший раз, коли Samsung буде використовувати технологію CoE на звичайному, нескладному телефоні.

На цьому зміни не закінчаться. У коді One UI 8.5 знайшли підтвердження, що дисплей флагмана підтримуватиме захисну технологію Flex Magic Pixel, яка використовує ШІ для регулювання пікселів екрана і управління кутами огляду – щоб контент був нечитабельним для сторонніх, які дивляться на екран збоку.

Крім того, нова "Ультра" стане тоншою і легшою за попередника. Начинку теж оновлять на більш актуальну. А ось оновлень по частині акумулятора чекати не варто.

Офіційна презентація Galaxy S26 Ultra запланована на початок 2026 року. За наявною інформацією, в Samsung візьмуть приклад з Apple і відмовляться від Plus-версії на користь тонкого S26 Edge. А базовий S26 отримає приставку "Pro", і називатиметься Galaxy S26 Pro.

