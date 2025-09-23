Тест на міцність підтвердив головний недолік нових iPhone

Перехід від титану до алюмінію в iPhone 17 Pro призвів до того, що смартфони легко подряпати.

Ще до початку продажів iPhone 17 у мережі помітили незвичну проблему: деякі флагмани швидко покриваються подряпинами та потертостями. Згідно з повідомленням Bloomberg, особливо схильні до цього iPhone 17 Pro і Pro Max у темно-синьому кольорі.

Проблему підтвердив YouTube-блогер JerryRigEverything, відомий своїми суворими тестами техніки на міцність. Він протестував iPhone 17 Pro і підтвердив, що гаджет легко схильний до подряпин, особливо на гострих краях майданчика блоку камер.

За його словами, проблема пов'язана з особливостями анодування алюмінію: кольоровий шар насилу тримається на кутах, швидко стираючись і оголюючи сріблястий метал. Проблема особливо помітна на синьому і помаранчевому варіантах iPhone 17 Pro/Max, де покриття по краю може відколюватися при повсякденному контакті з такими предметами, як ключі або монети.

Як і передбачалося, перехід Apple з титану, використаного в iPhone 15 і 16 Pro, на алюміній знизив довговічність корпусу. Автор відео підкреслив, що єдиний надійний спосіб захистити свій iPhone 17 Pro або 17 Pro Max від подряпин – використовувати чохол.

У той час як гострі краї навколо модуля камери залишаються вразливими, обидві Pro-моделі iPhone 17 загалом успішно пройшли випробування на міцність, показавши винятково хороші результати у всіх інших областях.

Раніше JerryRigEverything влаштував перевірку iPhone Air – найтоншого Айфона з товщиною всього 5,6 мм. Незважаючи на сумніви в його надійності, пристрій продемонстрував високу стійкість до пошкоджень.

Журналісти у своїх оглядах зазначають, що це найкраще оновлення базового iPhone за багато років, оскільки функціонально він ніяк не відрізняється від "прошок", поступаючись їм лише в деталях. А ось iPhone Air купувати не рекомендують.

